Выплаты компенсаций из бюджета по катастрофе SSJ-100 завершены

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Выплаты компенсаций из бюджетных средств семьям погибших и пострадавшим в катастрофе самолета SSJ-100 завершены, большая часть выплат со стороны страховщиков и "Аэрофлота" будет завершена в ближайшие дни.

Об этом сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"То, что касается бюджетных средств… выплаты пострадавшим из бюджета Московской области и [того, что] другие регионы добавили - это все уже завершено", - сказал министр. В свою очередь, по его словам, завершение выплат со стороны страховщиков и компании "Аэрофлот" ожидается "в пятницу - понедельник", за исключением отдельных случаев, по которым нужно дополнительно разбираться.

В свою очередь, по его словам, завершение выплат со стороны страховых компаний ("Согаз" и "АльфаСтрахование"), а также компании "Аэрофлот" ожидается в ближайшие дни, за исключением отдельных случаев.

"Я сегодня разговаривал с [гендиректором "Аэрофлота"] Виталием Савельевым и вчера с [главой Всероссийского союза страховщиков Игорем] Юргенсом, я думаю, что если не в пятницу, то, где-то, может быть, в субботу или в понедельник [эта работа будет завершена]", - сказал Топилин.

Он обратил внимание, однако, что с точки зрения страховых выплат есть отдельные сложные случаи. "Выплаты же платятся по заявлениям… а есть семьи, где детишки воспитывались без отца, или есть какой-то родственник, который раньше никакого отношения к этой семье не имел, а теперь он, что называется, проявился. Какие-то такие случаи бывают чисто жизненные, бытовые, по ним нужно более детально разбираться, по каким-то [случаям] потребуются даже судебные решения", - пояснил министр.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы.