В Тамбове обрушились перекрытия старинного здания

ТАМБОВ, 16 мая. /ТАСС/. Обрушение потолочных перекрытий двухэтажного старинного здания произошло в центре Тамбова на улице Носовской, пострадали две женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"В двухэтажном кирпичном доме произошло обрушение потолочных перекрытий, в результате которого пострадали две пожилые женщины. Одну из них спасателям пришлось доставать из-под завалов, вторая на момент обрушения уже выходила из помещения, поэтому получила менее значительные травмы. Обе пострадавшие доставлены в травматологию", - сообщили в администрации города.

По данным городских властей, здание датируется 1917 годом постройки, оно не являлось аварийным. Помещения дома сдавались под офисы и магазины. Обрушение произошло на втором этаже на площади примерно 50 кв. метров.

В настоящий момент на месте работают спасатели, полиция, ведется разбор завалов. Здание оцеплено, уточнили ТАСС в МЧС по региону.