Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о взрыве на химзаводе в Пермском крае

ПЕРМЬ, 16 мая. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для пострадавшего при взрыве на химическом заводе "Азот" (входит в компанию "Уралхим") механика, который стал четвертым фигурантом уголовного дела. Об этом в четверг сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Взрыв на заводе произошел 6 мая во время ремонтных работ. Три сотрудника ремонтной службы погибли, один пострадал. Производственный процесс остановлен не был, ЧП на нем не отразилось. После гибели людей возбуждено уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

"В ходе расследования уголовного дела механику цеха производства аммиака предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ. По ходатайству следователя суд в среду 15 мая избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении технолога агрегата и двоих начальников смены предприятия, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). По информации Следственного комитета, расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств.

"Азот" является филиалом российского производителя азотных и фосфорных удобрений компании "Уралхим", специализируется на производстве аммиака, азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и аммиачной селитры.