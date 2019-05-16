Два человека погибли при столкновении восьми автомобилей в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. ДТП с участием восьми машин произошло в Ставропольском крае, в результате погибли два человека и еще один получил травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, 16 мая около 13:00 на 33-м км автодороги Минеральные Воды - Кисловодск по неустановленным причинам произошло столкновение восьми машин, двигавшихся в попутном направлении. Предположительно, столкнулись две "Газели" и шесть легковых автомобилей. От полученных травм на месте происшествия погибли два участника ДТП, один человек доставлен в больницу", - сообщает ведомство.

Позже стало известно, что задымление от горящих полей могло спровоцировать аварию в Предгорном районе.

На месте работают экипажи ДПС, личности пострадавших и погибших, а также обстоятельства происшествия уточняются.

В связи с аварией на трассе Минеральные Воды - Кисловодск с 14:30 введено временное ограничение движения, оно действует с 32 по 34 км.

В новость были внесены изменения (15:00 мск) — добавлены подробности