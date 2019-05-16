В Екатеринбурге за три дня несогласованных акций задержали 96 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. С начала несанкционированных акций в центре Екатеринбурга, в сквере, где планируется строительство храма святой Екатерины, задержаны 96 человек, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Свердловской области, из них 21 арестован, уточнили ТАСС в Верх-Исетском суде города. По данным областного главка полиции, 14 мая были задержаны 26 человек. "Всего за 15 мая были составлены протоколы в отношении 98 людей, задержаны 70", - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что 15 мая среди задержанных оказалось трое несовершеннолетних. В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга ТАСС рассказали, что по данным на 13:00 мск арестован 21 человек по статье КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", им назначены административные аресты на сроки от двух до десяти суток.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур, однако вызвало недовольство части горожан. Для обеспечения общественного порядка 15 мая задействовали 304 сотрудника полиции, а также бойцы Росгвардии, 14 мая - 150 полицейских. "В связи с тем, что в социальных сетях по-прежнему имеют место призывы к продолжению протестной акции и к иным нарушениям действующего законодательства, ГУ МВД России по Свердловской области призывает граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных мероприятиях. Каждому противоправному факту будет дана правовая оценка", - сказал Горелых. Ситуация вокруг строительства Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдением всех необходимых процедур. В обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство собора. 13 мая строители начали работы на месте возведения собора. Разрешение на строительство было выдано ООО "Храм святой Екатерины" Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 25 апреля 2019 года. В этот же день люди, выступающие против строительства, вышли на несанкционированную акцию протеста в сквер. По итогу акции 13 мая о задержании участников не сообщалось. 14 мая граждане снова вышли в сквер, несмотря на призывы отказаться от несанкционированных действий и поступать но нормам права. Глава области Евгений Куйвашев провел встречу с представителями двух сторон, она продолжалась 2,5 часа, компромисса достичь не удалось.

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15 мая акция продолжилась, строители начали возводить на площадке капитальный забор. В 19:30 мск люди собрались в оставшейся части сквера и устроили флешмоб, включив фонарики, экраны телефонов и направив их на забор. Сотрудники Росгвардии, полиции и ОМОН начали вытеснять людей из сквера, произошли задержания.

Днем 16 мая на строительной площадке рабочие продолжают возводить железный забор, который должен заменить временный. Правоохранители ограничили доступ людей в сквер. Ранее сегодня департамент информационной политики Свердловской области по итогам совещания главы региона с главами Русской металлургической компании (РМК), Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и епархии сообщил, что власти города и представители бизнеса намерены разбить новый сквер в центре города рядом с "Екатеринбург-Ареной". Кроме того, власти и бизнес будут совместно благоустраивать общественные пространства города. Позиция федеральных властей и общественников Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 мая сообщил, что местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями и пытаются разобраться в ситуации. В четверг в заявлении журналистам по поводу задержаний на акции он добавил, что по ситуации проводится разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, "кто хочет этот диалог вести". При этом Песков отметил, что во время проведении акции в Екатеринбурге не обошлось без провокаций.