Грузовое судно село на мель на Волге под Саратовом из-за ошибки судоводителя

САРАТОВ, 16 мая. /ТАСС/. Инцидент с севшим 15 мая на мель на Волге неподалеку от Саратова сухогрузом произошел из-за ошибки судоводителя. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель Камышинской зерновой компании Александр Белов, которая занимается эксплуатацией судна.

По данным областного главка МЧС, 15 мая утром около острова Казачий сел на мель груженный кукурузой сухогруз "Омский-143", следовавший из Саратова в Астрахань. Пробоин в судне нет, пострадавших нет, людям ничего не угрожает. На судне находятся 14 членов экипажа. Ранее сообщалось, что сухогруз отправится по своему маршруту в Астрахань в четверг, с мели его снимет буксир.

"Судоводитель ошибся. [В этом месте] два рукава [реки]: городской рукав и рукав основного судового хода, при ярком солнце он не смог найти, куда поворачивать, и ошибся рукавом", - рассказал ТАСС Белов.

Он уточнил, что посадка судна на мель - это достаточно стандартная ситуация. "Cлучается со всеми судами, но при некоторых посадках судно сходит с мели через 5-10 минут, а это судно будет стоять, пока не придет более мощный буксир и не стащит его. Мы нашли ближайший буксир, он придет сегодня вечером", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя компании, экипаж ни в чем не нуждается, запас воды и еды на судне минимум на две недели, судно не повреждено, угрозы для экологии также нет.