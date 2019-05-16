Обезврежена хакерская группировка, которая пыталась похитить около $100 млн

ГААГА, 16 мая. /ТАСС/. Крупная хакерская группировка, важную роль в которой играли граждане РФ, обезврежена в результате международной операции. Об этом сообщило в четверг Европейское полицейское агентство (Европол).

По данным организации, "группировка занималась распространением вредоносного программного обеспечения GozNym, с помощью которого злоумышленники пытались похитить около $100 млн у 41 тыс. жертв, в основном у бизнесменов и финансовых структур".

В операции приняли участие представители правоохранительных органов Болгарии, Германии, Грузии, Молдавии, США и Украины. Уголовные расследования были инициированы в Грузии, Молдавии, США и Украине.

В группировку, по данным Европола, входило несколько граждан РФ. Пятеро россиян на данный момент объявлены в розыск. Трое из них являлись разработчиками, занимавшимися созданием GozNym и распространением среди других хакеров, двое других принимали участие в отмывании незаконно полученных средств.

"Лидер группировки являлся гражданином Грузии. Ему и его техническому помощнику предъявлены обвинения в Грузии, - добавили в агентстве. - А в Молдавии ведется расследование в отношении другого члена банды, который занимался кодировкой GozNym с тем, чтобы программа не обнаруживалась антивирусами".

Более 40 тыс. жертв

"Сегодня мы преодолели новый рубеж в борьбе с международной организованной преступностью, - заявил, выступая на пресс-конференции в Гааге, прокурор по западному округу штата Пенсильвания Скотт Брэди. - Мы рады объявить о завершении беспрецедентных международных усилий, которые привели к ликвидации преступной группировки GozNym. В общей сложности обвиняемыми по данному делу проходят 10 человек из пяти стран, которые использовали вредоносное программное обеспечение GozNym для кражи сотен миллионов долларов у предпринимателей и финансовых структур в Северной Америке и Европе".

По его словам, проведенное расследование выявило, что "GozNym является хорошо организованной преступной группировкой, где каждый из членов обладает уникальными навыками и играет особую роль". "Мы установили более 41 тыс. жертв - ничего не подозревающих граждан Северной Америки и Европы, которые думали, что открывают обычный счет или уведомление, а вместо этого предоставляли хакерам доступ к личной и чувствительной информации, - подчеркнул прокурор. - В числе пострадавших компаний были адвокатские конторы, международные корпорации, неправительственные организации, помогающие детям-инвалидам".

Брэди добавил, что российские власти были осведомлены об этом расследовании и уголовном процессе с 2017 года. "Один из граждан России, которому были предъявлены обвинения в США, был задержан по нашей просьбе на Шри-Ланке, - сказал он. - Однако из-за вмешательства российских властей он был освобожден и скрылся в России, где проживает и сейчас".