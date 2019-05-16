В Москве возбуждено дело после шести сообщений о минировании БЦ "Фабрика Станиславского"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после шести ложных сообщений подряд о минировании бизнес-центра "Фабрика Станиславского" в Москве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"В марте нынешнего года неизвестный шесть раз подряд сообщал в администрацию БЦ "Фабрика Станиславского" о минировании. Во всех случаях людей эвакуировали из этого учреждения, его проверяли экстренные службы. Опасных для жизни людей предметов найдено не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.207 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба") УК РФ", - сказал собеседник агентства.

С начала года в Москве, Подмосковье и других регионах прошла серия сообщений о минировании объектов инфраструктуры, госорганов и торговых центров. По каждому объекту была проведена проверка, взрывных устройств нигде не обнаружено.