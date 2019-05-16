Суд продлил арест 24 жителей Крыма, обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Суды в Ростовской области и в Севастополе постановили продлить до 15 августа арест 24 жителям Крыма, которые обвиняются в организации и участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил ТАСС адвокат Эдем Семедляев, координирующий работу группы защиты крымчан.

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и задержали 20 ее участников. Еще трое были задержаны в Ростове-на-Дону при попытке выехать на территорию Украины. Последний был задержан также на границе с Украиной, он содержится в СИЗО в Симферополе.

"В Ростове и в Ростовской области продлили арест на три месяца 23 крымским мусульманам. Еще одному, который был задержан последним на границе с Украиной, по данному уголовному делу продлили арест в городе Симферополе в Киевском райсуде. Все адвокаты планируют обжаловать решения, многие подали жалобы в тот же день, уже даже в одном суде по четверым назначили рассмотрение на 21 мая", - сказал Семедляев.

По его словам, среди арестованных мужчины разного возраста: самый старший - 1960 года рождения, самый младший - 1994 года рождения. "Пятеро проходят по делу как организаторы по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), все остальные - по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ как участники", - добавил он.