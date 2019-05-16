Суд вернул в прокуратуру дело министра правительства Тверской области Шафороста

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело министра правительства Тверской области Виктора Шафороста, обвиняемого в умышленном уничтожении имущества и воспрепятствовании расследованию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру в связи с нарушениями уголовно-процессуального кодекса", - сказала собеседник агентства.

По данным следствия, уголовное дело Шафороста связано с уголовным делом в отношении 11 полицейских. В марте 2016 года обвиняемые полицейские под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и, применив силу в отношении бизнесмена, потребовали у него в качестве взятки 4 кг янтаря и 200 тыс. рублей. В случае отказа они грозили привлечь предпринимателя к уголовной ответственности. Бизнесмен передал им янтарь и деньги. Также оперуполномоченные похитили 200 тыс. рублей из сумки потерпевшего.

В августе того же года соучастники требовали еще у одного гендиректора взятку в размере 1,5 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Кроме того, обвиняемые открыто похитили янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей и более 700 тыс. рублей у потерпевшего.

По данным СК, в ходе расследования оказывалось активное противодействие следствию, а именно ночью 19 марта 2018 года родной брат одного из обвиняемых, состоявший на момент совершения преступления в должности министра Тверской области, Виктор Шафорост, и трое его соучастников, вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в Москве из хулиганских побуждений путем поджога совершили умышленное уничтожение автомобиля марки Toyota Highlander, принадлежащего одному из потерпевших.

Шафорост был назначен министром в апреле 2016 года, ранее он работал в правоохранительных органах.