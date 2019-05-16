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Мурманский суд вынес приговор заключенному за нападение на сотрудника колонии

В 2018 году заключенный, осужденный за особо тяжкие преступления, напал на сотрудника колонии в его служебном кабинете

ТАСС, 16 мая. Суд в Мурманской области приговорил заключенного в колонии №23 к семи годам и 10 месяцам строгого режима за дезорганизацию деятельности учреждения - нападение на сотрудника колонии. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

В 2018 году 39-летний заключенный, осужденный на 24 года и семь месяцев за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство, напал на сотрудника колонии в его служебном кабинете. У пострадавшего были зафиксированы ушибы.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности"). Приговором Ловозерского районного суда с учетом частичного присоединения неотбытой части наказания подсудимому назначено наказание - лишение свободы на семь лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК РФ по области.

На предварительном следствии и в суде злоумышленник вину не признал.

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