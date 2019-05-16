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В МЧС сообщили, что серьезных повреждений в здании Института физической химии в Москве нет

После взрыва пожара не было

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Разрушений и повреждения конструкций здания Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина в Москве после взрыва баллона с газом не последовало. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"Разрушений конструкции здания нет. Информация об обрушении стены здания не соответствует действительсности", - сообщили в столичном главке ведомства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на третьем этаже в корпусе "Б" Института физической химии РАН в Москве произошел взрыв, "взорвался баллон с газом аргоном". Пострадали два лаборанта. После взрыва пожара не последовало.

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