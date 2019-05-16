В Иркутской области создали специальные группы по раскрытию преступлений в лесной отрасли

ИРКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Министерство лесного комплекса Иркутской области, полиция региона, ГУ МЧС и региональное управление СК создали специальные следственно-оперативные группы по расследованию преступлений в лесной отрасли, в том числе поджогов леса. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Ранее на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" участница из Иркутской области рассказала президенту Владимиру Путину, что лесные пожары в регионе могут быть связаны с попыткой скрыть незаконную вырубку. Путин согласился, что это мнение "не лишено оснований", потому что "самый простой способ покрыть воровство леса - это поджечь отдельные участки". По словам президента, по этому поводу будет проведено "тщательное профессиональное расследование".

"На территории Иркутской области созданы специализированные следственно-оперативные группы по повышению эффективности деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, а также в сфере оборота древесины и лесоматериалов. <…> Создание таких групп позволит оперативно давать правовую оценку случаям с возгораниями", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

По данным на 10 мая, с начала пожароопасного периода органы дознания государственного пожарного надзора МЧС России возбудили в Иркутской области 11 уголовных дел по фактам лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Проводятся расследования по фактам природных пожаров, которые в начале мая обострили ситуацию в области. "Известно, что ущерб от них большой, подозреваемые есть, дела по этим пожарам также будут возбуждены", - сказали в пресс-службе.

В начале мая в Иркутской области были зарегистрированы природные пожары на больших площадях, была угроза перехода огня на населенные пункты. Вечером 8 мая дымом от пожаров, действовавших под Иркутском, заволокло город. Пламя и дым затрудняли движение на федеральной трассе под Ангарском, этот пожар, как предварительно установлено, возник в результате поджога.