{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проводит проверку после травмирования ученика на занятиях каратэ в школе Севастополя

Мальчик получил перелом ключицы

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю организована проверка после получения перелома ключицы 10-летним школьником во время занятий на факультативе каратэ в школе №45, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Следственным управлением организована проверка по факту травмирования ребенка в школе на уроке каратэ, который проводился без соответствующей подготовки педагога и разрешения родителей, в период второго урока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с заявлением к следователям обратилась мать пострадавшего мальчика, написав сообщение в официальную группу Следственного управления в одной из соцсетей.

Она, в частности, сообщила о несвоевременном оказании помощи ребенку педагогами школы. После того, как травмированного ученика медики доставили в больницу и диагностировали перелом ключицы со смещением, его прооперировали.

Проверка проводится на предмет наличия в действиях должностных лиц общеобразовательного учреждения состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность").

В ходе проверки будут тщательным образом изучены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за организацию образовательного процесса и обеспечение безопасности несовершеннолетних.

Теги
РоссияСевастополь
Reuters: в Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,2
Кроме того, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информирует о землетрясении у берегов Никарагуа
Читать полностью