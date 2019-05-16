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Несколько организаций и ТЦ эвакуировали в Архангельске из-за сообщений о минировании

В силовых структурах рассказали, что эвакуированы ТЦ "Титан Арена", "Престиж", "Сафари", "Вертикаль", "Петромост", "Полюс" и аэропорт Талаги

АРХАНГЕЛЬСК, 16 мая. /ТАСС/. Несколько организаций, в том числе торговые центры, были эвакуированы в Архангельске в четверг из-за сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Поступили массовые сообщения по каналам связи о наличии взрывных устройств. Сообщения поступили в несколько организаций, в том числе в торговые центры. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения, некоторые организации эвакуированы. Просим сохранять спокойствие", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что сейчас взрывные устройства не обнаружены.

Источник в силовых структурах области сообщил ТАСС, что эвакуированы торговые центры "Титан Арена", "Престиж", "Сафари", "Вертикаль", "Петромост", "Полюс" и аэропорт Талаги.

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