Газоснабжение села с населением более 15 тыс. человек в Дагестане восстановлено

МАХАЧКАЛА, 16 мая. /ТАСС/. Нарушенное из-за повреждения газопровода в результате оползня газоснабжение села Нижнее Казанище в Буйнакском районе Дагестана с населением более 15 тыс. человек восстановлено. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления МЧС.

"По состоянию на 17:40 мск 16 мая аварийно-восстановительные работы в Буйнакском районе завершены. Подача газа осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

Вечером 14 мая поступила информация, что в Буйнакском районе в результате оползней произошел частичный разрыв сварного стыка на внутрипоселковом газопроводе среднего давления. Авария локализована путем перекрытия задвижки. В зону отключения газоснабжения попало село Нижнее Казанище.