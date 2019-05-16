Причиной вспышки инфекции в Ульяновской области мог стать ремонт водопровода

УЛЬЯНОВСК, 16 мая. /ТАСС/. Одна из предварительных причин вспышки инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области - ремонтные работы на водопроводе. Об этом в четверг сообщила ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Диляра Хакимова.

По данным министерства здравоохранения региона, 26 человек, в том числе 23 ребенка, госпитализированы с признаками кишечной инфекции в новоульяновскую городскую больницу. Состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой. По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды.

"Главный врач городской больницы нам пояснил, что связывает заболевание с употреблением сырой воды. По предварительной информации, в городе 14 мая проводились ремонтные работы на водопроводе", - сказала собеседница агентства.

Ранее Хакимова сообщила ТАСС, что заболевшие дети учились в разных образовательных учреждениях и не контактировали между собой.

"Когда возникает такая ситуация, что заболевшие не контактировали, мы как эпидемиологи предусматриваем рассмотреть воду как фактор передачи данной инфекции. Это предварительная версия, пока она не подкреплена", - уточнила Хакимова.