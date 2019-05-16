Суд арестовал еще восемь участников акций на месте строительства храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг арестовал на сроки от пяти до 15 суток еще восемь участников несанкционированных акций на месте строительства храма святой Екатерины, которые были задержаны 15 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Таким образом, общее количество арестованных составляет 29 человек из 96 задержанных. "Арестованы сегодня восемь человек на сроки от пяти до 15 суток", - сказали в пресс-службе, добавив, что на них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции" и "Нарушение порядка организации и проведения митингов".

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи предложил провести опрос жителей о строительстве собора. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Опрос, по словам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней. В четверг на встрече с участниками акции глава города сообщил, что строительство храма приостановлено до проведения опроса жителей.