Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 19:00 мск на службу "02" поступило сообщение о том, что в медучреждении женщина оставила малолетнего ребенка и скрылась", - сказал собеседник агентства.

Сейчас девочка, которой на вид два-три года, находится под присмотром врачей.

Полиция выясняет личность женщины, оставившей ребенка, и обстоятельства произошедшего.