В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек

ШАНХАЙ, 17 мая. /ТАСС/. Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм. Об этом сообщает в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные городских властей.

Инцидент произошел в первой половине дня в четверг в городском районе Чаннин на улице Чжаохуа. По уточненным данным, рухнула стена старой фабрики, где проходили работы по подготовке объекта к сносу. В момент ЧП в здании находились более 20 рабочих. Точное число находящихся в больницах города пострадавших не приводится, ранее сообщалось о семи погибших.

На месте аварии завершаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка 1 тыс. кв. м.