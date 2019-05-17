На северо-востоке Китая затопило рудник

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Подземные воды затопили в пятницу шахту на одном из предприятий по добыче железной руды в китайском уезде Сюнькэ (провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая). Как сообщило агентство "Синьхуа", под землей заблокированы 19 шахтеров.

По его данным, инцидент произошел около 03:00 по местному времени (22:00 мск четверга). Во время ЧП в штольне находились 43 человека, 24 из них смогли самостоятельно подняться на поверхность.

На данный момент определено местонахождение 13 шахтеров, с ними установлена связь. Судьба шести человек выясняется.

Местные власти начали спасательную операцию.