Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Шереметьево

НУР-СУЛТАН, 17 мая. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Air Astana в пятницу заявила, что посадка ее самолета в аэропорту Шереметьево 16 мая не была аварийной.

"Air Astana заявляет, что появившаяся в ряде российских и казахстанских СМИ информация об аварийной посадке самолета авиакомпании в аэропорту Шереметьево, недостоверна. Самолет авиакомпании, который должен был вылететь рейсом КС873 по направлению Нур-Султан - Москва 16 мая, задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета", - сообщили в пресс-службе Air Astana.

Отмечено, что перед посадкой с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. "Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала", - пояснили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что самолет Air Astana совершил экстренную посадку в Шереметьево со сработавшим датчиком отказа реверса двигателя.