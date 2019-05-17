Во Владивостоке перед судом предстанет кассир банка, обвиняемая в краже 28 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 28 млн рублей кассиром крупного российского банка. Об этом сообщается в пятницу на сайте краевой прокуратуры.

"По версии следствия, преступление совершено лицом, более десяти лет осуществлявшем свою трудовую деятельность в одном из крупных банков России в должности старшего кассира. В процессе исполнения своих должностных обязанностей, в которые входила, в том числе загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов, фигурантка умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе. Действуя подобным образом, в течение ноября 2018 года ей удалось похитить свыше 28 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре, выявить преступление удалось службе собственной безопасности банка, которая сразу обратилась в полицию. Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело, кассиру предъявили обвинение в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд Владивостока.