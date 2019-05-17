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В результате стрельбы в школе в Новой Зеландии погиб мужчина

Полиция прибыла на место инцидента и проводит проверку

СИДНЕЙ, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате инцидента со стрельбой на территории школы и детского сада на юге Окленда. Об этом в пятницу сообщает полиция Новой Зеландии на своем официальном сайте.

Согласно сообщению правоохранителей, наряды полиции и экстренных служб прибыли к месту инцидента в районе Отара на юге Окленда после сообщения о стрельбе, поступившего около 14:50 (05:50 мск). "Прибывшие полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями, который скончался на месте происшествия. Школа и детский сад Флэт-Буш, закрытые на время работы экстренных служб и скорой помощи, работают в штатном режиме", - указано в сообщении

В настоящий момент район инцидента остается перекрытым. Полиция Новой Зеландии проводит расследование происшествия и устанавливает личности всех его участников.

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