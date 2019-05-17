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Сообщения о минировании ряда организаций и ТЦ в Архангельске оказались ложными

Учреждения работают в обычном режиме

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Сообщения о наличии взрывных устройств в торговых центрах и учреждениях Архангельска, поступившие 16 мая, оказались ложными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Несколько организаций, в том числе торговые центры, были эвакуированы в Архангельске в четверг из-за сообщений о минировании. В шесть торговых центров и аэропорт Талаги поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.

"Проверка завершена, ничего не обнаружено, информация не подтвердилась", - сказали в пресс-службе.

Учреждения работают в обычном режиме.

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