В Минздраве Якутии рассказали о состоянии ребенка, жестоко избитого отцом

ЯКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние ребенка, госпитализированного в Якутии со множественными переломами лицевых костей и костей черепа после избиения отца, как средней тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Ребенок прооперирован, находится на лечении в педиатрическом центре в Якутске. Состояние - средней степени тяжести. Динамика положительная. С ним работает медицинский психолог", - рассказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам ребенка Якутии Анна Соловьева сообщила ТАСС, что взяла дело на личный контроль. "Это вопиющий случай, когда родитель становится опасным для жизни ребенка. Дело на моем личном контроле", - сказала она.

Семья из села Борогонцы Усть-Алданского района Якутии, в которой был избит ребенок, поставлена на учет районных органов опеки и попечительства. "Семья ранее не попадала в поле зрения органов опеки и попечительства, никаких сообщений от соседей и школы не поступало. Решение о лишении родительских прав будет принято по итогам следствия и суда. Сейчас семья поставлена на учет", - рассказали ТАСС в районном управлении социальной защиты.

В пятницу материалы уголовного дела переданы на расследование в СК РФ. "Следователи установят все обстоятельства совершенного преступления, в том числе проверят имеющуюся информацию о применяемых ранее отцом в отношении мальчика недопустимых методах воспитания. Кроме того, в рамках расследования будут в обязательном порядке установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также дана правовая оценка действиям либо бездействию сотрудников органов опеки и профилактики", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что отделом МВД России по Усть-Алданскому району Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в жестоком избиении своего девятилетнего сына. Ребенок был госпитализирован со множественными переломами лицевых костей и костей черепа.

Полицейскими установлено, что травмы ребенку нанес его отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что до этого случая мальчик неоднократно подвергался побоям со стороны отца в присутствии матери.

В новость были внесены изменения (10:23 мск) - добавлен комментарий СУ СК