В Саратове злоумышленники незаконно обналичили 1 млрд рублей через фирмы-однодневки

САРАТОВ, 17 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали членов банды, которая занималась незаконным обналичиваем денег через так называемые фирмы-однодневки. Всего злоумышленники смогли обналичить порядка 1 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД региона.

"Подозреваемые создали ряд фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали денежные средства. В дальнейшем они переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались клиентам. Общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составляет около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Полицейские изъяли у членов банды печати фиктивных организаций, финансовую и бухгалтерскую документацию, а также гаджеты, которые они использовали для своих махинаций. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.