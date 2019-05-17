Суд арестовал 30 из 96 задержанных участников несанкционированных акций в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Мировой судья участка № 2 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга вынес решение об аресте еще одного участника несанкционированной акций 15 мая рядом с местом строительства храма святой Екатерины, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе суда. После этого число арестованных участников несанкционированных акций в Екатеринбурге выросло до 30 из 96 задержанных.

"Еще по одному задержанному 15 мая материал был рассмотрен мировым судьей. Решение - 5 суток ареста по статье 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения" - прим. ТАСС)", - рассказали в пресс-службе.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку.

Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 30 из их получили от 2 до 15 суток административного ареста. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции" и "Нарушение порядка организации и проведения митингов". Остальные отпущены домой, решение по наказанию для них будут приняты судом позже.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи предложил провести опрос жителей о строительстве собора. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Опрос, по словам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней. В четверг на встрече с участниками акции глава города сообщил, что строительство храма приостановлено до проведения опроса жителей.