Два человека пострадали при взрыве парового котла под Якутском

ЯКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Взрыв парового котла произошел на базе эксплуатации флота компании "Ленское объединенное речное пароходство" недалеко от Якутска, два человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Взрыв парового котла произошел на базе эксплуатации технического флота. По предварительной информации, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Информацию об инциденте подтвердил ТАСС глава поселка Жатай, где находится база, Анатолий Кистенев. "Да, подтверждаю. По моим данным, пострадали два человека", - сказал он.

Согласно сайту компании, Жатайская база технической эксплуатации флота (Жатайская БТЭФ) имеет на техническом обслуживании 128 единиц флота. Ленское объединенное речное пароходство (в собственности правительства Якутии) выполняет пассажирские и грузовые перевозки на внутренних речных и морских путях. На балансе пароходства находятся более 350 грузовых, буксирных, пассажирских и вспомогательных судов общей грузоподъемностью 450 тыс. тонн.