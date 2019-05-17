В двух школах Архангельской области из-за сообщений о минировании прошла эвакуация

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Людей эвакуировали из двух школ в поселке Катунино Архангельской области в пятницу из-за сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Поступили сообщения о наличии взрывных устройств в двух школах в поселке Катунино, они эвакуированы. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения. Просим сохранять спокойствие", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что сейчас взрывные устройства не обнаружены. Экстренные службы находятся на месте.

В четверг в Архангельске из-за сообщений о минировании были эвакуированы шесть торговых центров и аэропорт Талаги. Информация о готовящихся взрывах не подтвердилась.