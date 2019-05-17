{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В двух школах Архангельской области из-за сообщений о минировании прошла эвакуация

Взрывные устройства пока не обнаружили

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Людей эвакуировали из двух школ в поселке Катунино Архангельской области в пятницу из-за сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Поступили сообщения о наличии взрывных устройств в двух школах в поселке Катунино, они эвакуированы. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения. Просим сохранять спокойствие", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что сейчас взрывные устройства не обнаружены. Экстренные службы находятся на месте.

В четверг в Архангельске из-за сообщений о минировании были эвакуированы шесть торговых центров и аэропорт Талаги. Информация о готовящихся взрывах не подтвердилась.

Теги
РоссияАрхангельская область
Полиция назначила экспертизу по делу об отказе в химиотерапии жительнице Севастополя
Женщина умерла, так и не получив необходимую ей помощь
Читать полностью