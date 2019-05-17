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Причиной задымления в РУДН стало короткое замыкание

По сообщениям источника в экстренных службах, на месте происшествия создан штаб пожаротушения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Короткое замыкание явилось причиной задымления в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"По предварительным данным, в РУДН на улице Миклухо-Маклая произошло короткое замыкание, которое вызвало задымление", - сказал собеседник агентства. По его словам, люди из университета эвакуированы. Данных о пострадавших нет.

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что дым распространяется по первому этажу. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Эвакуированы 1,5 тыс. человек.

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