В здании РУДН ликвидировали возгорание

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Возгорание на площади 5 кв. м привело к эвакуации в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве, в настоящее время оно ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

"Возгорание в здании РУДН на улице Миклухо-Маклая полностью ликвидировано. Его площадь составила 5 кв. м. Очаг располагался в аппаратной на первом этаже", - сказал собеседник агентства. В целях безопасности во время тушения пожара были эвакуированы 1,5 тыс. человек.

В МЧС отметили, что причиной ЧП стало короткое замыкание.