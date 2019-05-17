В лесах Советско-Гаванского района Хабаровского края из-за пожара ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники лесоохраны тушат пожар площадью 4,5 тыс. га в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, власти района ввели в лесах режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

"Пожар площадью 4,5 тыс. га тушат сотрудники лесоохраны в Советско-Гаванском районе. Возгорание возникло накануне и за сутки успело набрать силу. Администрация района приняла решение ввести режим ЧС в лесах", - говорится в сообщении.

Очаг ликвидируют с четверга. На тушении работают 52 человека, привлечено 16 единиц техники. Ближайший населенный пункт расположен в 40 км от эпицентра огня. Поселкам пожар не угрожает, эвакуация людей не проводится.

"Сейчас в Советско-Гаванском районе установлен четвертый класс пожарной опасности - предпоследний уровень. Риск возгораний там максимально высок. На территории Советского лесничества введен полный запрет на посещение лесов. Всех граждан, в том числе охотников и рыбаков, наши сотрудники просят покинуть лесную зону", - приводятся в сообщении слова представителя краевого управления лесами.

Сейчас в Хабаровском крае продолжают действовать пять лесных пожаров - в Амурском, Ванинском и Советско-Гаванском районах. Их тушат 108 человек, задействовано 22 единицы техники. Утром 17 мая в регионе насчитывалось 11 природных пожаров, половину из которых лесоохрана уже ликвидировала.