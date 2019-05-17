Склад оружия обнаружили в московской квартире фигуранта уголовного дела

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Огнестрельное оружие и патроны нашли в Москве, в квартире, которую снимал фигурант уголовного дела, председателя приемочной комиссии йошкар-олинского завода полупроводниковых приборов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Правоохранители пришли с обыском в квартиру, расположенную на Братеевской улице в Москве, которую снимает председатель приемочной комиссии йошкар-олинского завода полупроводниковых приборов. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Во время обыска в жилище было найдено несколько единиц огнестрельного оружия и патроны к нему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди обнаруженного в квартире - пистолет неустановленной модели, который приспособлен под стрельбу патронами калибра 9 мм, пистолеты, конструктивно схожие с пистолетами иностранного производства, а также приспособления для кустарного изготовления оружия. "Все найденное в квартире фигуранта дела будет отправлено на экспертизу в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.