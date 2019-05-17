Неизвестные взорвали банкомат на юго-западе Москвы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Злоумышленники взорвали банкомат, чтобы похитить деньги, на ул. Бутлерова на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 17 мая неизвестные попытались ограбить банкомат, расположенный в отделении одного из банков на ул. Бутлерова. Они попытались его разбить ломом, но у них не получилось. Тогда правонарушители взорвали банкомат", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт попытки ограбления банкомата. "В результате он был поврежден, однако, по имеющимся данным, похитить деньги преступникам не удалось", - сказали в пресс-службе.