Суд Кирова приговорил к шести годам колонии водителя, который насмерть сбил ребенка

КИРОВ, 17 мая. /ТАСС/. Суд в Кирове приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей водителя, сбившего насмерть осенью прошлого года 10-летнюю девочку, переходившую вместе с бабушкой дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили ТАСС в Октябрьском районном суде Кирова.

"[Суд назначил наказание в виде] шести лет [лишения свободы с отбыванием наказания в колонии] строгого режима", - сообщили ТАСС в суде. Также суд лишил водителя прав управления транспортным средством на три года. Кроме того, суд обязал виновника аварии выплатить матери погибшей девочки один миллион рублей.

ДТП произошло 24 ноября 2018 года, мужчина за рулем ВАЗ-21014 сбил на пешеходном переходе женщину и ее 10-летнюю внучку, несколько метров он провез тело ребенка на капоте, в результате девочка погибла. Водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, с места происшествия он пытался скрыться, но был задержан. Позже выяснилось, что мужчина управлял угнанным автомобилем.