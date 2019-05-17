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В Рязани бухгалтер университета шесть лет присваивала деньги иностранных студентов

Ущерб от действий злоумышленницы превысил 5 млн рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Бухгалтер одного из рязанских университетов в течение шести лет присваивала деньги иностранных студентов, предназначенные для оплаты проживания в общежитии. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Бухгалтер по работе с иностранными студентами одного из рязанских университетов осуществляла единоличный контроль за порядком предоставления и оплаты мест в общежитии образовательного учреждения. Злоумышленница на протяжении шести лет получала от студентов деньги для оплаты жилья, но на расчетный счет организации деньги не поступали. Общий ущерб превысил 5 млн рублей", - сообщила Волк.

По ее словам, обвиняемая признала свою вину и полностью возместила материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.

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