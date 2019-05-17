Сотрудников ТЭЦ на севере Москвы эвакуируют из-за найденного неподалеку снаряда

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудников ТЭЦ-21, расположенной на Ижорской улице в Москве, эвакуируют из-за найденного возле здания снаряда. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Снаряд обнаружили в ходе ремонта подземных коммуникаций неподалеку от здания, расположенного по адресу: улица Ижорская, дом 9. В целях безопасности проводится эвакуация сотрудников ТЭЦ-21 и Мосводостока, которые находятся в данном здании", - сказал собеседник агентства.

На место прибыли полиция и МЧС. "В ближайшее время снаряд будет увезен представителями военной комендатуры и утилизирован", - добавил источник.