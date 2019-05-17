СК просит арестовать директора НИИ проблем хранения Росрезерва

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит суд заключить под стражу директора ФГБУ "НИИ проблем хранения Росрезерва" Сергея Уланина по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ФГБУ "НИИПХ Росрезерва" Сергея Уланина", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Заседание суда начнется в ближайшее время. Уланин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Основной целью создания и деятельности НИИ является научное, научно-техническое и методологическое обеспечение длительного хранения материальных ценностей государственного материального резерва. В частности, НИИ проводит научно-исследовательские работы в области длительного хранения товаров и материалов, технические испытания и исследования качества продукции, а также техническую диагностику и научно-техническое консультирование.