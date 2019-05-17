Сообщения о минировании школ в Архангельской области оказались ложными

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Сообщения о наличии взрывных устройств в двух школах поселка Катунино под Архангельском, поступившие в пятницу утром, оказались ложными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что людей эвакуировали из двух школ в поселке Катунино Архангельской области из-за сообщений о минировании.

"Проверка поступивших анонимных угроз о минировании завершена, информация не подтвердилась", - сказали в пресс-службе.

В четверг в Архангельске из-за сообщений о минировании были эвакуированы шесть торговых центров и аэропорт Талаги. Информация о готовящихся взрывах не подтвердилась.