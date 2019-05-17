В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области республики. Об этом в ночь на пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено по ст. 362 Уголовного кодекса Белоруссии ("Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка").

Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было найдено 16 мая около 20:45 в лесном массиве в Могилевском районе области. "С момента обнаружения тела проводился осмотр места происшествия с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории СК. Он завершился утром 17 мая. Изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела. Совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами продолжается установление обстоятельств совершения преступления", - сообщили в СК.

"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и комплексная судебная генотипоскопическая. Их производство поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Расследование уголовного дела осуществляется следователями главного следственного управления центрального аппарата ведомства", - добавили в СК республики.