Жительница Самарской области получила свыше трех лет колонии за убийство новорожденного

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Самарской области к трем годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка. Об этом в пятницу сообщается на сайте управления СК по Самарской области.

"Собранные следственным отделом по городу Новокуйбышевску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Людмиле Корабельниковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Приговором суда Корабельниковой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца, с отбыванием в колонии-поселении", - сказано в сообщении.

По материалам следствия, тело новорожденного было обнаружено 9 ноября 2018 года на берегу озера Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе Самарской области. Установлено, что женщина, находясь на берегу озера вечером 6 ноября, родила девочку и убила ее, а затем выбросила тело ребенка в озеро.