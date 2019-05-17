В Минобороны Казахстана назвали причину крушения вертолета Ми-8

НУР-СУЛТАН, 17 мая. /ТАСС/. Комиссия по расследованию причин крушения вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана 27 марта, при котором погибли 13 военнослужащих, назвала причиной происшествия воздействие метеорологических факторов на воздушное судно. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"По итогам работы комиссия пришла к выводу, что причиной авиационного происшествия явились непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно вследствие непреднамеренного попадания экипажа в непрогнозируемые опасные явления погоды и человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критические режимы полета и его разрушение в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что вместе с тем "экипаж до конца боролся за благополучный исход полета, о чем свидетельствует расшифровка материалов объективного контроля вертолета".

"Расследование носило открытый характер. К нему были привлечены представители органов прокуратуры, внутренних дел, специалисты завода изготовителя и авиационных ремонтных предприятий, а также эксперты в области безопасности полетов Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за образцовое исполнение воинского и служебного долга военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями "Жауынгерлик ерлиги ушин" (За воинскую доблесть), которые вручили в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы родным и близким погибших воинов.

Вертолет Ми-8 Минобороны потерпел крушение 27 марта 2019 года в Жалагашском районе. Машина упала и сгорела. Погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.

В новость были внесены изменения (15:19 мск) — добавлена информация после второго абзаца.