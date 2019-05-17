В Забайкалье выявили незаконные пункты приема древесины

ЧИТА, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники Минприроды Забайкальского края совместно с представителями МВД и прокуратуры обнаружили незаконные пункты приема древесины на территории Петровск-Забайкальского района. Распиленный лес отсюда контрабандой вывозили в Китай, ущерб оценивается в 0,5 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в министерстве.

"Сотрудники министерства совместно с представителями прокуратуры и МВД провели выездную проверку предприятий, которые занимаются приемом древесины в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. На территории компаний "Феникс 2" и "Лесзаб" обнаружены незарегистрированные пункты приема древесины, распиловку которой ведут граждане КНР. Всего обнаружено около 35 тыс. кубометров древесины без соответствующих документов. Ее собственник не установлен, ориентировочная стоимость ущерба, нанесенного Российской Федерации, превышает 500 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на пунктах приема не только незаконно распиливали лес, но и осуществляли последующую легализацию древесины, используя документы сторонних организаций. "Выявлены признаки устойчивого объединения преступников, осуществляющих легализацию незаконно добытой древесины и ее контрабанду в Китай. По данным фактам уголовное дело не возбуждено, древесина не конфискована, меры по изъятию не приняты. Это указывает на коррупционную составляющую", - отметил представитель министерства.

16 мая во время медиафорума Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли требует наведения порядка. Комментируя слова главы государства, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сказал журналистам, что лесозаготовка и оборот древесины должны быть прозрачными.

Ранее в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края сообщали, что ущерб от незаконной вырубки леса в регионе с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей. Увеличивается и объем незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тыс. кубометров, а в 2018 году - уже 52,6 тыс.