Следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх самолет сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Wind Rose, следовавший рейсом Киев - Шарм-эш-Шейх, совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Около 5:00 в Малиновский отдел полиции Одессы поступило сообщение от "Украэроруха" (государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины - прим. ТАСС) о том, что борт сообщением Борисполь - Шарм-эш-Шейх был посажен в аэропорту Одессы из-за сообщения о минировании", - сообщил Тракало изданию "Украинская правда".

По его словам, экстренная посадка была связана с поступившим от анонима сообщением о взрывном устройстве, которое якобы находилось на борту самолета. "На место выехали взрывотехники и кинологи, они обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов", - сказал Тракало.

По информации одесского издания "Думская", после проверки самолет вылетел в Египет.