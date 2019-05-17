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Руководителей нижегородского ХК "Торпедо" подозревают в присвоении 13 млн рублей

Как сообщили в СК, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения

ТАСС, 17 мая. Исполнительный директор ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Сергей Малютин и финансовый директор клуба Наталья Еремина, задержанные в рамках уголовного дела, подозреваются в присвоении 13 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Ранее сообщалось, что следователи задержали Малютина в рамках уголовного дела о присвоении денежных средств. Также была задержана финансовый директор клуба Наталья Еремина.

"По версии следствия, должностные лица хоккейного клуба "Торпедо" вопреки интересам организации совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 млн рублей, получив их из кассы АНО ХК "Торпедо" и обратив в свою пользу", - указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время задержанным будет избрана судом мера пресечения.

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