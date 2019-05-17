Суд арестовал главу района Дагестана по делу о взятке в размере 23 млн рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 15 июля главу муниципального образования Докузпаринский район Республики Дагестана Абдурагима Алискерова, обвиняемого в передаче взятки в 23 млн рублей для способствования его назначению на должность. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения в виде ареста до 15 июля Алискерову", - сказала судья Евгения Николаева.

Из материалов дела следует, что Алискеров обвиняется в передача взятки советнику главы Республики Дагестана на сумму 23 млн рублей за способствование назначению его на должность главы муниципального образования и общее покровительство. 16 мая Алискеров был задержан, ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Депутаты Докузпаринского района определят временно исполняющего обязанности главы на заседании в понедельник.

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