В Петербурге задержан сотрудник полиции при получении взятки в размере около 10 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Старший оперуполномоченный МВД по Санкт-Петербургу задержан на территории аэропорта Пулково при получении взятки в размере около 10 млн рублей. Как сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

"В ночь на 17 мая 2019 года, находясь на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, при получении от посредника денежных средств в виде муляжа на сумму 9 млн рублей, а также в виде денежных средств на сумму $15 500 США подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный потребовал от одного из местных предпринимателей взятку в размере 10 млн рублей за прекращение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение возможных противоправных действий в его коммерческой деятельности. В качестве посредника он привлек своего знакомого 1977 года рождения.

В настоящее время по месту службы подозреваемого проводятся обыски.