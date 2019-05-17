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Кризис на Украине

Главу Службы занятости Украины задержали за взятку

Вместе с Валерием Ярошенко задержана группа должностных лиц

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Военная прокуратура Украины задержала по подозрению в коррупции группу должностных лиц во главе с председателем Государственной службы занятости Валерием Ярошенко. Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с председателем Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал Луценко в Facebook. Он добавил, что чиновники были задержаны в момент получения взятки. "Под контролем сотрудников правоохранительных органов мошенникам было передано почти полмиллиона гривен", - пояснил генпрокурор.

Пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины уточнила, что размер взятки составил 480 тыс. гривен ($18 тыс.). "17 мая во время передачи очередной взятки в сумме 480 тыс. гривен члены группы задержаны при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативного сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции, следователями Киевского территориального управления Государственного бюро расследования", - проинформировала прокуратура.

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