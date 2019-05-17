Суд в Москве арестовал уроженца Северной Осетии за перечисление ИГ 50 млн рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы в пятницу заключил под стражу на два месяца 26-летнего Георгия Гуева, который перевел запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) не менее 50 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Гуеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля", - огласила постановление судья.

Гуев вину отрицал и просил об освобождении под домашний арест. Суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства.

Дело Гуева

По данным следствия, в период с января 2015 по май 2019 года Гуев, используя банковские карты, осуществлял сбор денежных средств и оказание финансовых услуг ИГ, а также основателю исламского фонда "Мухаджирун" Исраилу Ахмеднабиеву (Абу Умар Саситлинский, объявлен в розыск за терроризм - прим. ТАСС).

Следствие установило, что Гуев перевел ИГ не менее 50 млн рублей. Собранные средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения преступлений террористического характера. При обыске в квартире задержанного обнаружены значительное количество банковских карт, мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ, экстремистская литература и атрибутика.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве в отношении Гуева возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").